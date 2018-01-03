Trabzonspor sol gösterip sağ vurdu

Trabzonspor, Süper Ligin ilk yarısında bu sezon sol gösterip sağ vurdu. Bordo-mavililer ligde attığı 33 golü 14'nü sağ ayak ile atarken 6 gol ise sol ayakla attı. 3 golü kafa ile kaydeden bordo-mavililerin frikik golü ise bulunmuyor.

Süper Ligi ilk 9. haftalık bölümünde tarihinin en kötü günlerini geçiren Trabzonspor, yaşadığı teknik adam değişikliği sonrası yeniden zirveye tutunmuştu. Ligin ikinci yarısına daha umutlu bakan Karadeniz ekibi, bu sezon ligde attığı 33 golün 14’nü sağ ayak ile atarken, 6 golü ise sol ayakla attı. 3 golü kafa ile atan bordo-mavililer 3 golü ise penaltıdan kaydetti. Karadeniz ekibi serbest vuruştan ise gol atamadı.

Trabzonspor, Lavezzi ile prensip anlaşmasına vardı Hebei China Fortine takımında oynayan dünyaca ünlü yıldız Ezeguiel Lavezzi'yi renklerine katmak üzere harekete geçen Bordo-Mavililer'in Arjantinli oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. İlgili Haberi Oku

En çok gol hücum oyuncularından geldiqü

Trabzonspor, Süper Lig'de attığı 33 golün 14'nü ilk yarıda atarken, 19 gol ise ikinci yarıda attı. Bordo-mavililerde en çok golü ise hücum bölgesinde oynayan oyunculardan geldi. Karadeniz ekibinde ileri uç oyuncuları 24 gole imza atarken orta saha oyuncuları ise 9 gol attı. Savunma oyuncularından ise gol gelmedi. Trabzonspor'da 10 oyuncu ise ligde golle tanıştı. Bu oyuncuların başında Burak Yılmaz 14, Rodallega 4, N'Doye, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan 3 gol. Kucka 2 gol, Bero, Okay, Onazi ve Abdulkadir Ömür ise 1'er gol atan isimler oldu.

Çaykur Rizespor`un Yusuf Yazıcı açıklaması sosyal medyayı karıştırdı! TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Trabzonspor ile yaşanan sorunlar nedeniyle 'Bize Yusuf Yazıcı'yı bile verseler almayız' dedi, sosyal medyadan tepki yağdı. İlgili Haberi Oku

Ligin en genç ismi Abdulkadir Ömür

Süper Lig'in ilk yarısında mücadele eden ilk isim bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen Abdulkadir Ömür oldu. 25 Haziran 1999 doğumlu olan Abdulkadir'i Fenerbahçe'den Oğuz Kaan Güçtekin takip etti. Güçtekin ise 06 Nisan 1999 doğumlu. Bu iki oyuncuyu ise Evkur Yene Malatyaspor'dan Sincere Seth takip etti. Nijeryalı oyuncu 28 Nisan 1998 doğumlu.