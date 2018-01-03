Tolgay Arslan’a 7 milyon euro’luk teklif

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Beşiktaş’ın deneyimli orta sahası Tolgay Arslan için harekete geçti.

Beşiktaş formasıyla son 2 sezonda yıldızını parlatan isimler arasında yer alan Tolgay Arslan, özellikle bu dönemdeki görüntüsüyle dikkat çekmeyi başarmıştı.

Fanatik’in haberine göre, 27 yaşındaki orta saha için son olarak Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen devreye girdi. Başarılı ön libero için Leverkusen'in Kara Kartal'a menajerler aracılığıyla 7 milyon euro önerdiği bildirildi. Bu sezon Siyah-Beyazlılar'da 23 maçta görev yapan Arslan, takımına 1 asistlik katkı sağlamayı başarmıştı.

Başkan karar verecek

Sezon başında Beşiktaş'la 5 yıllık yeni anlaşma sağlayan Tolgay Arslan'ın bu kontratı, UEFA'yla yapılan Finansal Fair-Play anlaşması sebebiyle duyrulmamıştı. Tatilini bitirip İstanbul'a dönen Başkan Fikret Orman'ın, Tolgay'la ilgili olarak gelen bu öneriyle bu hafta içerisinde karşılık vereceği belirtildi.

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