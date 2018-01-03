Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Tolgay Arslan’a 7 milyon euro’luk teklif

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Beşiktaş’ın deneyimli orta sahası Tolgay Arslan için harekete geçti.
08:393 Ocak 2018
0
Tolgay Arslan’a 7 milyon euro’luk teklif

Beşiktaş formasıyla son 2 sezonda yıldızını parlatan isimler arasında yer alan Tolgay Arslan, özellikle bu dönemdeki görüntüsüyle dikkat çekmeyi başarmıştı.

Fanatik’in haberine göre, 27 yaşındaki orta saha için son olarak Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen devreye girdi. Başarılı ön libero için Leverkusen'in Kara Kartal'a menajerler aracılığıyla 7 milyon euro önerdiği bildirildi. Bu sezon Siyah-Beyazlılar'da 23 maçta görev yapan Arslan, takımına 1 asistlik katkı sağlamayı başarmıştı.

Başkan karar verecek

Sezon başında Beşiktaş'la 5 yıllık yeni anlaşma sağlayan Tolgay Arslan'ın bu kontratı, UEFA'yla yapılan Finansal Fair-Play anlaşması sebebiyle duyrulmamıştı. Tatilini bitirip İstanbul'a dönen Başkan Fikret Orman'ın, Tolgay'la ilgili olarak gelen bu öneriyle bu hafta içerisinde karşılık vereceği belirtildi.

02 Ocak 2018 Beşiktaş, Cenk Tosun`un alternatifini belirledi: Islam Slimani Cenk Tosun'un takımdan ayrılma ihtimaline karşın forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'nin golcüsü Islam Slimani için yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
almanya bayer leverkusen beşiktaş Tolgay Arslan trasnfer
Son güncelleme: 08:54 | 03.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER