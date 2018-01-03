TFF’de 2. Fatih Terim krizi

Futbol Federasyonu 8-10 Ocak tarihleri arasında, teknik direktör semineri düzenleyecek. Türkiye’deki üst düzey tüm hocaların çağrıldığı seminere, TFF ile tazminat davası olan Fatih Terim’in davet edilmediği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasında, hatta dolaylı yoldan Galatasaray arasında yine bir kriz yaşanacak gibi görünüyor. TFF, 8-10 Ocak tarihleri arasında Antalya'da bir teknik direktör semineri düzenleyecek. Organizasyona başta milli takımın teknik patronu Mircea Lucescu olmak üzere, Türkiye'nin en üst düzey birçok antrenörünün yanı sıra Avrupa'dan da çok sayıda ünlü teknik adam çağrılmış durumda. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu seminere davet edilmediği öğrenildi.

Taraflar davalık oldu

Gerekçe ise Terim'in TFF ile tazminat konusunda davalık olması. Fatih hoca, görevine son veren TFF'den 3.5 milyon Euro'luk tazminatını talep edince, Futbol Federasyonu bu talebe itiraz davası açarak mahkeme sürecini başlatmıştı.

Fatih Terim`den TFF`ye tazminat davası! Sözleşmesinde kendisi ayrılması halinde 1 milyon 450 bin Euro, TFF'nin göndermesi halinde ise 3.5 milyon Euro (Sabit kurla yaklaşık 13 milyon TL) fesih maddesi bulunan Fatih Terim, tazminatı ödenmeyince olayı yargıya taşıdı. İlgili Haberi Oku