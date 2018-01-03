Süper Lig’de saat değişikliği

Süper Lig 18'inci ve 19'uncu hafta maç başlama saatlerinde değişiklik yapıldı.

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18’inci ve 19’uncu hafta müsabakalarının başlama saatlerinde değişiklik yapıldı.

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Buna göre değişiklik sonrası program şöyle:

18’İNCİ HAFTA

19 Ocak Cuma

20.00 Kasımpaşa – Aytemiz Alanyaspor

20 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği

16.00 Osmanlıspor – Evkur Yeni Malatyaspor

19.00 Fenerbahçe – Göztepe

21 Ocak Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor – Teleset Mobilya Akhisarspor

13.30 Atiker konyaspor – Trabzonspor

16.00 Bursaspor – Medipol Başakşehir

19.00 Antalyaspor – Beşiktaş

22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor – Galatasaray

19’UNCU HAFTA

26 Ocak Cuma

20.00 Beşiktaş – Kasımpaşa

27 Ocak Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor – Bursaspor

16.00 Göztepe – Kayserispor

19.00 Galatasaray – Osmanlıspor

28 Ocak Pazar

13.30 Gençlerbirliği – Atiker Konyaspor

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor – Demir Grup Sivasspor

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor – Antalyaspor

19.00 Trabzonspor – Fenerbahçe

29 Ocak Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir – Kardemir Karabükspor