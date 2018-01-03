Süper Lig’de saat değişikliği
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18’inci ve 19’uncu hafta müsabakalarının başlama saatlerinde değişiklik yapıldı.
Buna göre değişiklik sonrası program şöyle:
18’İNCİ HAFTA
19 Ocak Cuma
20.00 Kasımpaşa – Aytemiz Alanyaspor
20 Ocak Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği
16.00 Osmanlıspor – Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Fenerbahçe – Göztepe
21 Ocak Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor – Teleset Mobilya Akhisarspor
13.30 Atiker konyaspor – Trabzonspor
16.00 Bursaspor – Medipol Başakşehir
19.00 Antalyaspor – Beşiktaş
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor – Galatasaray
19’UNCU HAFTA
26 Ocak Cuma
20.00 Beşiktaş – Kasımpaşa
27 Ocak Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor – Bursaspor
16.00 Göztepe – Kayserispor
19.00 Galatasaray – Osmanlıspor
28 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği – Atiker Konyaspor
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor – Demir Grup Sivasspor
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor – Antalyaspor
19.00 Trabzonspor – Fenerbahçe
29 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir – Kardemir Karabükspor