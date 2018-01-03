Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray’da Can Topsakal basketbol branşı ile ilgili görevlerinden istifa etti

Galatasaray'da Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, basketbol şubesindeki görevlerinden istifa etti.
22:283 Ocak 2018
0
Galatasaray’da Can Topsakal basketbol branşı ile ilgili görevlerinden istifa etti

Galatasaray’da Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, basketbol şubesinde kadın ve erkek takımlarında üst üste alınan kötü sonuçlardan ötürü basketbol şubelerindenki görevlerinden ayrılma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır.

Can Topsakal, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir.

Galatasaray Spor Kulübü”

30 Aralık 2017 Galatasaray tribünlerinde ‘Can Topsakal istifa' sesleri Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal'ı istifaya davet etti. İlgili Haberi Oku

03 Ocak 2018 Kadınlar Euroleague | Galatasaray 61-79 Bourges Basket Kadınlar Euroleague'de Galatasaray, konuğu Bourges Basket'e 79-61 mağlup olurken sarı-kırmızılı taraftarlar maçın son bölümünde yönetimi istifaya davet etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Can Topsakal galatasaray galatasaray odeabank Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Son güncelleme: 00:31 | 04.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER