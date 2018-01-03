Galatasaray’da Can Topsakal basketbol branşı ile ilgili görevlerinden istifa etti
Galatasaray'da Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, basketbol şubesindeki görevlerinden istifa etti.
Galatasaray’da Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, basketbol şubesinde kadın ve erkek takımlarında üst üste alınan kötü sonuçlardan ötürü basketbol şubelerindenki görevlerinden ayrılma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır.
Can Topsakal, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir.
Galatasaray Spor Kulübü”
Son güncelleme: 00:31 | 04.01.2018