Claudio Taffarel Instagram’dan açıkladı: ‘Cimbom nerede kalmıştık!’

Galatasaray'ın efsanevi file bekçisi Claudio Taffarel, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı ve sarı-kırmızılıların kaleci antrenörü olarak göreve başlayacağını duyurdu. Taffarel, "Cimbom nerede kalmıştık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da Fatih Terim’le başlayan ve bir fenomen haline dönüşen “Nerede kalmıştık” akımına Claudio Taffarel de dahil oldu. Sarı-kırmızılıların efsanevi file bekçisi, Fatih Terim’in yardımcısı ve takımın kaleci antrenörü olarak göreve başlayacağını kişisel Instagram hesabından duyurdu.

Taffarel paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim'e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet Cimbom nerde kalmıştık!”

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