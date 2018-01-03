Beşiktaş Domagoj Vida ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, 28 yaşındaki Hırvat soyunma oyuncusu Domagoj Vida ile resmi sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Domagoj Vida ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını borsaya bildirdi.

İşte siyah beyazlıların KAP’a yaptığı açıklama;

“Domagoj Vida ile 2017-2018 Sezonu 2.devresinden itibaren 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla”

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FİKRET ORMAN: “FUTBOLU BURADA BIRAKTIRIRIZ VİDA’YA

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şu ifadeleri kullandı: “Dönem dönem espriler yaptık olayı biraz sempatik hale çevirmeye çalıştık. Vida’ya ‘Beşiktaş ailesine hoşgeldin’ diyorum. Her zaman söylediğimiz gibi bizde imzalar kalplere atılır. Çok karakterli bir oyuncu aldık. Çok kıymetli bir oyuncu. Türkiye’den de teklifler geldi Vida’ya. Beşiktaş’ta transferden sorumlu olan ekibime yapmış olduğu işlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Vida bizimle 4,5 yıl birlikte olacak. Futbolu burada bıraktırırız Vida’ya biz.”

VIDA: “ADIMIN ANLAMINI BİLİYORUM KOMİK GELİYOR”

Beşiktaş’ın yeni transferi Vida ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Sayın başkanımıza transfer sürecinde göstermiş olduğu ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum. Umut Güner’e çok teşekkür ediyorum, bütün transfer süreci boyunca ilgilendi. Büyük bir aileye geliyorum. Büyük bir camiaya geliyorum. 4,5 yıl sizinle birlikte olacağım. Bütün çalışanların ve Beşiktaş Kulübü’nün yeni yılını kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir muhabirin “Vida isminin Türkçe’deki anlamını biliyor mu?” sorusuna yanıt veren tecrübeli savunma oyuncusu, “Evet biliyorum, komik geliyor” yanıtını verdi.

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“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TUR ATLAMAK İÇİN…”

Beşiktaş’ın yeni transferi Domagoj Vida, “Beşiktaş için mücadele edeceğim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

Vida, kendisi için düzenlenecek imza töreni öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Başkan Fikret Orman ile transfer için Zagreb’te görüştüklerini belirten Vida, “Bana orada çok büyük ilgi ve alaka gösterdi. O an Beşiktaş'a gelmeye karar verdim. Dynamo Kiev ile sözleşmemin bitmesine uzun bir süre vardı. O sürenin dolmasını beklemek zorunda kaldım. En sonunda buraya geldim” diye konuştu.

Come to Beşiktaş videosunu çok beğendiğini dile getiren Vida, “Beşiktaş'ı sürekli takip ettim. Pepe üst düzey bir oyuncu. Tosic ve Mitrovic ile forma rekabeti yaşayacağız. Muhteşem bir taraftar var. Sakatlandığım maçta bana gösterilen ilgiyi yaşadım. Beşiktaş için mücadele edeceğim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Takım için nerede görev verilirse orada oynarım ve elimden geleni yaparım” ifadelerini kullandı.