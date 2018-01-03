Samsunspor, 5 futbolcusunu kaybetmek üzere

Samsunspor’da 5 futbolcunun alacakları 3 Ocak gün bitimine kadar ödenmezse serbest kalacak.

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’da mali kriz devam ediyor. Yönetimi ve başkanı olmayan kırmızı-beyazlılar divan kurulu tarafından idare ediliyor. Salı günü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından SGK yapılandırılmasının taksiti ödenirken, bugün ise paraları ödenmezse serbest kalacak 5 futbolcudan Hasan Hatipoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Erkam Reşmen, Ufuk Budak ve Halil İbrahim Pekşen’in paraları yatırılmadı. Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, futbolcu alacaklarının bugün mesai saati bitimine kadar yatırılmadığını, gece 00.00'a kadar vakitleri olduğunu ifade etti.

‘Gün bitimine kadar para yatmazsa 5 futbolcu serbest kalacak’

Samsunspor'da meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgiler veren Coşkun Zeren, “Bugün Hasan Hatipoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Erkam Reşmen, Ufuk Budak ve Halil İbrahim Pekşen’in ödemelerinin yapılmasının son günüydü. Mesai saati bitimine kadar futbolcu alacaklarını yatıramadık. Gece saat 00.00'a kadar vaktimiz var. Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi gerekli olan paranın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. 3 Ocak bitimine kadar futbolcuların alacaklarını ödeyemezsek, 5 futbolcumuz serbest kalacak. İnşallah böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız” dedi.

Mali sıkıntılar dolayısıyla devre arası kampını kulüp tesislerinde yapan Samsunspor, çalışmalarını Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde sürdürüyor. Yenileme ağırlıklı gerçekleşen bugünkü antrenmana Almanya'da tedavi gören Ufuk Budak da katılırken, kulüpten alacağı olmayan tek oyuncu olan John Chibuike ise izinsiz olarak antrenmana katılmadı.

Samsunspor'da parasını alan tek futbolcu kampa katılmadı Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Kulüpten alacağı olmayan tek futbolcu olan Chibuike Samsun'a gelmedi” ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku