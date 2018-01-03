Robin van Persie’den yine olay yaratan paylaşım: ‘Daima hazırım’

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, olay yaratan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin olaylı yıldızı Robin van Persie, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla daha sarı lacivertli taraftarları adeta çileden çıkarttı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Hollandalı futbolcu, takım arkadaşları zorlu maçlara çıkarken paylaştığı tatil fotoğraflarıyla adeta nispet yapıyor.

Devre arası kamp kadrosuna katılıp katılmayacağı merak konusu olan Robin van Persie, son olarak bir teknede deniz gözlüğü ve can yeleğiyle çektirdiği fotoğrafa “Daima hazırım” mesajı yazdı.

Hollandalı yıldızın bu mesajı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Vitor Pereia, Terraneo ve Robin van Persie öteki dünyada iki elim yakanızda — Taner İlengiz (@Chikatokushi8) 3 Ocak 2018

Robin van persie temsili falan değil gerçek :) pic.twitter.com/6iCamtzLDn — YILDIRIM (@yildirimbeey) 28 Aralık 2017

Robin Van Persie yüzerken sağ omzu çıkmış. 2 ay sahalardan uzak kalacak pic.twitter.com/cn8ARk7qsl — Scout U! (@scoutcheff) 3 Ocak 2018

Robin van Persie neden tt olmuş? Bir şeye mi ihtiyacı var? Hayır bir şeye ihtiyacı varsa, tüm Türkiye seferber olup, yardım edelim. Belki paraya ihtiyacı vardır falan, gururundan çekiniyordur söylemeye. İnsanlık hali, olabilir. — Bertan Ata (@BertanAta) 3 Ocak 2018

Ya artık git beee adamm git yeter yaa bu kadar da dalga geçilmez ki@Persie_Official Git ne olursun. pic.twitter.com/cWsADW1jZF — Merve☄ (@Mrvnrbyzt) 3 Ocak 2018

Futbolculuğu hobi olarak mı yapıyorsunuz?! @Persie_Official — Kahvem ve Sigaram (@_thelostcontrol) 3 Ocak 2018

Robin van Persie kafadan sakat galiba — Tinerci Bey ◼ (@TinerciBeyfendi) 3 Ocak 2018