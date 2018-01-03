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Robin van Persie’den yine olay yaratan paylaşım: ‘Daima hazırım’

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, olay yaratan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
16:223 Ocak 2018
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Robin van Persie’den yine olay yaratan paylaşım: ‘Daima hazırım’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin olaylı yıldızı Robin van Persie, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla daha sarı lacivertli taraftarları adeta çileden çıkarttı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Hollandalı futbolcu, takım arkadaşları zorlu maçlara çıkarken paylaştığı tatil fotoğraflarıyla adeta nispet yapıyor.

Devre arası kamp kadrosuna katılıp katılmayacağı merak konusu olan Robin van Persie, son olarak bir teknede deniz gözlüğü ve can yeleğiyle çektirdiği fotoğrafa “Daima hazırım” mesajı yazdı.

Hollandalı yıldızın bu mesajı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Etiketler
Fenerbahçe Robin van Persie
Son güncelleme: 16:57 | 03.01.2018
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