Pep Guardiola’dan fikstür tepkisi: ‘Futbolcuları öldüreceğiz’

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, iki günde bir maç yapmalarını eleştirdi ve yaşanan sakatlıkların yoğun fikstür nedeniyle gerçekleştiğini dile getirdi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Watford karşılaşmasından sonra lig fikstrünü eleştirdi.

Ligde en yakın rakibi Manchester United’a 15 puan fark atan Manchester City’de sakatlıklar can sıkıyor. Son olarak savunma oyuncusu Kyle Walker’ın küçük bir problem yaşadığı öğrenilirken teknik direktör Pep Guardiola yılbaşındaki yoğun programa tepki gösterdi.

3-1 kazandıkları Watford karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulunan İspanyol çalıştırıcı, “Walker kontrolden geçecek. Küçük bir problemi olabilir. Herkes son haftalarda ne kadar çok sakatlık olduğunu görüyor. Oyuncuları öldüreceğiz. Federasyon yetkilileri bir şey yapmalı. İki günde bir maç yapmak normal değil” dedi.

Oyuncuların korunması gerektiğini belirten Guardiola, “Biliyorum şov devam etmeli ama kontrol altında olmalı. Oyuncuları korumuyorlar, insanlar maçları izlemeye geliyor, yöneticileri ya da basın toplantılarını değil. İngiltere’de oyuncular korunmuyor. Niceliği değil kaliteyi aramalısınız” ifadelerini kullandı.

Manchester City’de Benjamin Mendy ve Gabriel Jesus’un yanı sıra Kevin de Bruyne ve Kyle Walker ufak sakatlıklarla yoğun fikstürden yaralı halde çıktılar.

İngiltere’de yılbaşı takviminde oyuncular iki günde bir maç yapıyor.

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