Manchester United’da Jose Mourinho krizi!
SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig’de lider Manchester City’nin 15 puan gerisinde yer alan Manchester United’da transfer krizi yaşanıyor. Menajer Jose Mourinho’nun devre arasında yüksek maliyetli yıldız transferler istemesine İngiliz devinin CEO’su Ed Woodward’dan veto yedi. Mourinho’nun sol bek bölgesine düşündüğü Tottenham’ın yıldızı Danny Rose’un 50 milyon pound’u bulan maliyeti, Woodward’ın transfer politikasına ters düşüyor.
Woodward’ın yıldız isimler yerine geleceği parlak genç futbolcular transfer edilmesi şeklindeki düşüncesi, Jose Mourinho ile arasının açılmasına neden oldu. Manchester City ile rekabet edebilmek için 300 milyon pound’luk bir transfer bütçesi isteyen Mourinho’nun aksine, kadronun yeterli olduğunu ve geleceğe yatırım yapılmasını savunan Woodward, Portekizli çalıştırıcının Manchester United’dan sözleşmesi bitmeden ayrılmasına neden olabilir.
27 Mayıs 2016 tarihinde Manchester United ile sözleşme imzalayan Jose Mourinho, başta Paul Pogba olmak üzere Romelu Lukaku, Nemanja Matic, Henrikh Mkhitaryan, Eric Bailly, Victor Lindelöf gibi yüksek maliyetli yıldız isimleri kadrosuna katmıştı. Manchester United yönetimi Mourinho döneminde transfere yaklaşık 350 milyon Euro para harcadı.