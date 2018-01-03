Kadınlar Euroleague | UMMC Ekaterinburg 82-77 Yakın Doğu Üniversitesi
Kadınlar Euroleague'de mücadele eden temsilcimiz Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda UMMC Ekaterinburg'a 82-77'lik skorla mağlup oldu.
Kadınlar Euroleague B Grubu 10. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, Rusya deplasmanında UMMC Ekaterinburg ekibine 82-77 mağlup oldu.
Salon: DIVS
Hakemler: Tanel Suslov, Andrada Csender, Zdenko Tomasovic
UMMC Ekaterinburg: Toliver 16, Beliakova 3, Torrens 30, Meesseman 8, Griner 16, Arteshina 2, Beglova 3, Sanders 4, Vieru, Nolan
Başantrenör: Olaf Lange
Yakın Doğu Üniversitesi: Lavender 15, Eldebrink 1, Gruda 5, McBride 24, Vandersloot 15, Olcay Çakır Turgut 5, Bahar Çağlar 2, Holingsvorth 10
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
1. Periyot: 18-20 (Yakın Doğu Üniversitesi)
Devre: 38-41 (Yakın Doğu Üniversitesi)
3. Periyot: 53-60 (Yakın Doğu Üniversitesi)