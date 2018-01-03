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Kadınlar Euroleague | UMMC Ekaterinburg 82-77 Yakın Doğu Üniversitesi

Kadınlar Euroleague'de mücadele eden temsilcimiz Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda UMMC Ekaterinburg'a 82-77'lik skorla mağlup oldu.
20:583 Ocak 2018
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Kadınlar Euroleague | UMMC Ekaterinburg 82-77 Yakın Doğu Üniversitesi

Kadınlar Euroleague B Grubu 10. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, Rusya deplasmanında UMMC Ekaterinburg ekibine 82-77 mağlup oldu. 03 Ocak 2018 Kadınlar Euroleague | Galatasaray 61-79 Bourges Basket Kadınlar Euroleague'de Galatasaray, konuğu Bourges Basket'e 79-61 mağlup olurken sarı-kırmızılı taraftarlar maçın son bölümünde yönetimi istifaya davet etti. İlgili Haberi Oku

Salon: DIVS

Hakemler: Tanel Suslov, Andrada Csender, Zdenko Tomasovic

UMMC Ekaterinburg: Toliver 16, Beliakova 3, Torrens 30, Meesseman 8, Griner 16, Arteshina 2, Beglova 3, Sanders 4, Vieru, Nolan

Başantrenör: Olaf Lange

Yakın Doğu Üniversitesi: Lavender 15, Eldebrink 1, Gruda 5, McBride 24, Vandersloot 15, Olcay Çakır Turgut 5, Bahar Çağlar 2, Holingsvorth 10

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

1. Periyot: 18-20 (Yakın Doğu Üniversitesi)

Devre: 38-41 (Yakın Doğu Üniversitesi)

3. Periyot: 53-60 (Yakın Doğu Üniversitesi)

Etiketler
Kadınlar Euroleague UMMC Ekaterinburg yakın doğu üniversitesi
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