Kadınlar Euroleague | Galatasaray 61-79 Bourges Basket

Kadınlar Euroleague'de Galatasaray, konuğu Bourges Basket'e 79-61 mağlup olurken sarı-kırmızılı taraftarlar maçın son bölümünde yönetimi istifaya davet etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague A Grubu 10. hafta müsabakasında evinde karşılaştığı Fransız temsilcisi Bourges Basket'e 79-61'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk periyodunda hücumda istediği sayıları bulan ve rakibini durduran Galatasaray, ikinci periyotta bu oyununu sürdürdü ve devreye 36-35 önde girdi.

İkinci yarının başından itibaren skor bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, son periyotta da Bourges Basket'i durduramadı ve parkeden 79-61'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, üst üste 3. toplamda ise 6. mağlubiyetini aldı. Öte yandan müsabakanın sonralarına doğru tribündeki taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu. (İHA)

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Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Luka Kardum, Alakbar Hasanov, Ilias Kounelles

Galatasaray: Epoupa 8, Özge 3, Meltem Yıldızhan 3, Işıl Alben 5, Dubljevic 12, Petronyte 11, Quigley 10, Merve Uygül, Kobryn 9

Başantrenör: Marina Maljkovic

Bourges Basket: Peyregne, Jojannes 22, Ayayi 22, Chartereau 2, Plouffe 17, Godin 4, Monpierre 2, Sharp 2, Tchatchouang 8

Başantrenör: Olivier Lafargue

1. Periyot: 18-16 (Galatasaray)

Devre: 36-35 (Galatasaray)

3. Periyot: 47-54 (Bourges Basket)