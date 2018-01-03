Kadınlar Euroleague | Galatasaray 61-79 Bourges Basket
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague A Grubu 10. hafta müsabakasında evinde karşılaştığı Fransız temsilcisi Bourges Basket'e 79-61'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk periyodunda hücumda istediği sayıları bulan ve rakibini durduran Galatasaray, ikinci periyotta bu oyununu sürdürdü ve devreye 36-35 önde girdi.
İkinci yarının başından itibaren skor bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, son periyotta da Bourges Basket'i durduramadı ve parkeden 79-61'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, üst üste 3. toplamda ise 6. mağlubiyetini aldı. Öte yandan müsabakanın sonralarına doğru tribündeki taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu. (İHA)
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Luka Kardum, Alakbar Hasanov, Ilias Kounelles
Galatasaray: Epoupa 8, Özge 3, Meltem Yıldızhan 3, Işıl Alben 5, Dubljevic 12, Petronyte 11, Quigley 10, Merve Uygül, Kobryn 9
Başantrenör: Marina Maljkovic
Bourges Basket: Peyregne, Jojannes 22, Ayayi 22, Chartereau 2, Plouffe 17, Godin 4, Monpierre 2, Sharp 2, Tchatchouang 8
Başantrenör: Olivier Lafargue
1. Periyot: 18-16 (Galatasaray)
Devre: 36-35 (Galatasaray)
3. Periyot: 47-54 (Bourges Basket)