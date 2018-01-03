Herrlich Maldivler’de bile dalga konusu oldu!

Almanya Kupası’nda Leverkusen’in Mönchengladbach’ı1-0 yenerek elediği maçın en çok konuşulan olayı Leverkusen Teknik Direktörü Heiko Herrlich’in saha kenarındaki artistik düşüşüydü.

Herrlich, bu hareketinin devre arası tatilinde gittiği Maldivler'de bile yakasını bırakmadığını söyledi. 46 yaşındaki teknik adam, “Tatilde Maldivler'deydim. Orada bile beni tanıyanlar hemen bu olayı sordular. Hatta garsonlar cep telefonlarına videosunu indirmişler. Beni görünce telefonlarından tekrar izlettirdiler. Ben de ‘Gladbach'ın stadında çok rüzgar vardı' yanıtını verdim. İtiraf etmem gerekir ki; bir meslektaşımı bunu yaparken görsem ben de çok güler ve sonrasında dalga geçerdim” diye konuştu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası’nda karşı karşıya gelirken iki ekip arasında oynanan maçta ilginç anlar yaşanmıştı.

Ev sahibi ekip Mönchengladbach’in futbolcusu Denis Zakaria, taça giden topu almak için hamle yaptığı sırada Leverkusen’in teknik direktörü Heiko Herrlich bir anda kendini yere bırakmıştı.

İşte o anlar…

Karşılaşmanın hakemi olay yerine giderek tartışmanın büyümesini engellerken maç sonrası iki taraftan da özür dilemişti.

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