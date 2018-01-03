Gençlerbirliği’nde Tokedo Rantie 82 gündür kayıp

Gençlerbirliği'nde forma giyen Tokedo Rantie'nin Başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi.

Gençlerbirliği Tokedo Rantie’ye 15 Ekim 2017’den beri ulaşamıyor. Başkent ekibinde Güney Afrikalı futbolcu Tokedo Rantie, annem hasta diyerek 15 Ekim 2017 tarihinde Ankara’dan ayrıldı. 82 gündür kayıp olan futbolcu ile sözleşmeyi fesih etmek isteyen Gençlerbirliği Kulübü, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

Gençlerbirliği`nde kriz sürüyor! Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Disiplin Kurulu Başkanı Deniz Aksoy ile üyelerden Halit Öğün, Mehmet Tokatlı, Murat Akçasoy ve Fatih Göçer'i Kasımpaşa maçında protokol tribününe aldırmadı. İlgili Haberi Oku

Gençlerbirliği’nin duayen Başkanı İlhan Cavacav döneminde menejerler tarafından, İstanbul Başakşehir takımına giden Emmanuel Adebayor teklif edildi ancak rahmetli Cavcav 2 Milyon 200 bin Euro’yu pahalı buldu ve futbolcuyu transfer etmedi. 2016 yılında Adebayor’u almayan İlhan Cavcav, Tokedo Rantie’yi 550 bin Euro’ya transfer etti. Ancak İlhan Cavcav’ın vefatından sonra kulüpte mutsuz olduğu belirtilen futbolcunun yeni başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi.

Gençlerbirliği`nde sular durulmuyor! 7 istifa Geçen yıl duayen başkanı İlhan Cavcav'ı kaybettikten sonra başkanlık koltuğunu oğul Murat Cavcav'a devreden Gençlerbirliği Kulübü'nde sular durulmuyor. İlgili Haberi Oku

Mesut Bakkal döneminde Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında Beşiktaş’ı 2-1 yenen Gençlerbirliği kadrosunda olan Rantie’den yaklaşık 82 gündür haber alınamıyor.

Gençlerbirliği`nde, Cavcav ve Özat'ın istifası için imza kampanyası başlatıldı Yaşadığı teknik direktör kriziyle gündeme gelen Gençlerbirliği'nde ekim ayında istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Murat Cavcav ve Teknik Direktör Ümit Özat'ın istifası için imza kampanyası başlattı. Yapılan açıklamada, “Gençlerbirliği'nin kötü gün akçesi diye yıllarca biriktirdiklerini göz kırpmadan harcayanlar şerefiyle düşmekten bahsedemez. Gençlerbirliği, kendi başkanı tarafından kümeye düşürülemez” denildi. İlgili Haberi Oku

BU SEZON FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

Süper Lig’de düşme hattından kurtulmaya çalışan Gençlerbirliği’nde bu sezon fazla forma şansı bulamayan Rantie, çıktığı 6 maçta henüz gol atma başarısı gösteremedi. 366 dakika sahada kalan Güney Afrikalı futbolcunun 1 asisti bulunuyor. Güney Afrika Milli Takımı’nda da oynayan Rantie’nin 40 maçta 13 gole imza atmıştı.