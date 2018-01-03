Gaziantepspor olağanüstü kongreye gidiyor

Süper Lig'de 27 yıl mücadele eden ve geçen sezon küme düştükten sonra maddi sıkıntılara giren TFF 1'inci Lig takımlarından Gaziantepspor yönetimi, görevi bırakıp olağanüstü kongreye gitme kararı alacak.

Geçen sezon 27 yıl aradan sonra Süper Lig’den düşen ve maddi sıkıntılarla boğuşan Gaziantepspor, TFF 1’inci Lig’de de art arda aldığı mağlubiyetlerle ligde son sıraya yerleşti. Huzeyfe Durmaz’ın Kulüp Başkanlığı’nı yaptığı takımın Yönetim Kurulu, destek görmediklerini gerekçe gösterip görevi bırakma kararı alacaklarını açıkladı. Kulübün Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yaşanan maddi sorunlar nedeniyle görevi bırakma kararı alacaklarını ve ve olağanüstü kongreye gidileceği belirtildi.

Taraftar desteği Gaziantepspor`a yetmedi TFF 1. Lig'de Passolig satışlarındaki artış öne çıkarken, ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan takımların ortalamasını yükseltmesi dikkatlerden kaçmadı. Kapandığını açıklayan Gaziantepspor, sattığı 34 bin 398 Passolig kartla 5. sırada yer aldı. İlgili Haberi Oku

Yönetim Kurulu’nun halk tarafından seçilmesi adına yeni üyelikler açıldığı da ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Gaziantepspor Yönetim Kurulu olarak, hem kulübümüze maddi destek sağlanması, hem de daha demokratik, çağdaş ve katılımcı genel kurullar ve seçimler yaşanması ve de Gaziantepspor´un Başkanlarının ve Yönetim Kurulları’nın bunda sonra halk tarafından seçilmesi amacı ile kulübümüzün üyeliğini tüm halkımıza açma kararı almış bulunmaktayız. Kulübümüzün içinde bulunduğu mali sorunların çözümüne katkı sağlaması amacı ile çeşitli yardım kampanyaları başlatacağız. Bu konuda tüm halkımızın desteklerini bekliyoruz. Ayrıca Gaziantepspor Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana şerefle yürüttüğümüz bu görevi, destek görmememiz sebebi ile bırakarak, olağanüstü kongre kararı alacağımızı tüm Gaziantepspor taraftarı ve tüm Gaziantep halkına saygıyla arz ederiz.”