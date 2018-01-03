Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike!

Sezon başında transfer edilen futbolcuların komisyon ücretlerini geçen 5 aylık sürede yatırmayan sarı-kırmızılılar, 20 Ocak’taki seçimden sonra da sorunu çözemezse FIFA tehlikesiyle karşılaşacak

Bu sezon başındaki transfer döneminde 40 milyon Euro bonservis harcaması yapan Galatasaray’da menajerlere toplam 8.9 milyon Euro komisyon ödeneceği açıklanmıştı. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin geçen 5 aylık sürede menajerlere hiçbir ödeme yapmadığı öğrenildi. Bu durum yüzünden yabancı futbolcular olumsuz etkilenirken, seçim sürecine giren Galatasaray’da 20 Ocak’a kadar kulüp kasasından para çıkışı olmayacak. Yeni seçilecek yönetim de 8.9 milyon Euro alacağı olan menajerlere kısa sürede herhangi bir ödeme yapmazsa, Galatasaray’ın FIFA’ya şikayet edilme tehlikesi ortaya çıkacak.

NDİAYE’NİN MENAJERİ İSTEDİ

Bu arada oyuncusuna Çin’den 18 milyon Euro’luk teklif getiren Ndiaye’nin menajeri 600 bin Euro olan alacağının ödenmesini istedi. Gomis, Fernando, Maicon ve Mariano’nun menajerleri Galatasaray’dan acil haber beklerken, Belhanda’nın ağabeyi ve Feghouli’nin ailesi de transferlerden komisyon alacaklar.

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