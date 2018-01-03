Galatasaray’da Lavezzi atağı

Hebei Fortune ile kontratı biten Arjantinli yıldız Lavezzi, Galatasaray'ın radarına girdi. 32’lik forvetin durumu araştırılıyor.

Galatasaray, devre arasında en az üç oyuncu transfer edecek. Sol bek sol açık ve forvet bölgelerine mutlaka takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılar, Asamoah, Bruma ve Vagner Love üzerinde duruyordu. Fakat Galatasaray’ın kapalı kapılar ardında sürpriz bir isim için çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Bu futbolcu, Hebei China Fortune forması giyen dünyaca ünlü yıldız Ezequiel Lavezzi'den başkası değil.

Fatih Altaylı: `Dursun Özbek ,Yarsuvat`a yalvardı!` İlgili Haberi Oku

2016'nın kış aylarında Çin'e transfer olan Lavezzi'nin Hebei Fortune ile kontratı sona erdi. Bu ülkede inişli çıkışlı bir dönem geçiren Arjantinli hücum oyuncusu şu an boşta. İstediği takıma bonservissiz olarak imza atma hakkı bulunan 32 yaşındaki futbolcunun durumu, Galatasaraylı kurmayların da iştahını kabartıyor. Forvet, forvet arkası ve kanatlarda forma giyebilen oyuncunun çok yönlülüğü Aslan'ın ilgisini çekiyor.

Galatasaray`ı bekleyen büyük tehlike! Sezon başında transfer edilen futbolcuların komisyon ücretlerini geçen 5 aylık sürede yatırmayan sarı-kırmızılılar, 20 Ocak'taki seçimden sonra da sorunu çözemezse FIFA tehlikesiyle karşılaşacak İlgili Haberi Oku

Edinilen bilgilere göre Galatasaray, bu transferi gerçekleştirme yollarını araştırıyor. Oyuncunun mali şartlara uyması halinde hemen temasa geçileceği belirtiliyor. Hebei China'da yaklaşık 30 milyon Euro garanti ücret alan Lavezzi'nin, Çin futbolunun ekonomik sıkıntılara girmesiyle kendine yeni bir rota çizeceği gelen bilgiler arasında. Tangocu ile Arjantin'den bazı ekiplerin de ilgilendiği ifade ediliyor.