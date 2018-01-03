Fikret Orman’ın transfer ile ilgili sözleri sosyal medyada olay oldu

Bonservis bedeli ödenmeyen transfer edilen Vida'nın imza töreninde Cenk Tosun'a yapılan teklifi açıklayan Fikret Orman'ın sözleri, sosyal medyada gündeme oturdu.

Beşiktaş, Dinamo Kiev’den Hırvatistan Milli Takımı’nın banko isimlerinden Vida’yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katarak büyük bir transfer başarısına imza attı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Vida’nın imza töreninde “Cenk Tosun’a Çin’den 35 milyon Euro teklif geldi” şeklindeki itirafı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fikret Orman, Twitter’da ‘trending topic’ oldu. Hırvatistan Milli Takımı’nın stoperi Vida’yı bedavaya alan, Cenk Tosun’u da büyük bir bonservis bedeline satacak olan Fikret Orman’ın transfer politikası, esprili paylaşımlarla anlatıldı.

“Fikret Orman” 2013te Güntekin Onaya bağlanarak bundan sonra bir kulüp nasıl yönetilir herkes görecek demişti.Yani adam göstere göstere yaptı.Aklıma gelir hep o günkü o konuşması ve duyduğum saygı bir kat daha artar — kadir tunç (@kadirBJK33) 3 Ocak 2018

Beşıktaş gibi bir kulübe Fikret Orman çok yakıştı.Oyunculara kulüp başkanı gibi değil babalarıymış gibi davranıyor.Umarim futbolcular da başkanın değerini bilir ve sene sonunda yine şampiyon olurlar. — Mehmet Emrah Özkan (@meozkan81) 3 Ocak 2018

Fikret Orman Açıkladı “Cenk Tosun ‘a yapılan teklifler şunlar:Çin den 35 milyon dolarAmerika dan 45 milyon dolar Apple'dan ciolukBizzim mahalle de muhtarlıkBir kaç partiden de başkanlık teklifi aldık” — Aleko (@aLibgl) 3 Ocak 2018

#Besiktas Cenk Tosun’dan gelen 25 milyon € ile Fikret Orman neler yapar… Sevgili kulüp başkanları lütfen en iyi oyuncularınızı saklayın,ortada 25 milyon € nakit para ile dolaşan bi Fikret Orman var ve bu nükleer silahtan tehlikeli bir durum. — burak ertosun (@burakertosun) 3 Ocak 2018

Fikret orman bakan olsun tohumlar ağaca, ağaçlar ormana , ormanlar amazona varır — Yasir Yalın (@yal_yasir) 3 Ocak 2018

Fikret Orman bonservissiz bir oyuncu görünce pic.twitter.com/wozkCjavoK — ONURAYDIN(@ONURAYDIN1973) 3 Ocak 2018

Vida’nin babası böyle sarilmamistir..Fikret Orman sen bu Kulübe Seba dan sonra gelen 2.baba başkansin pic.twitter.com/qfQPHwLda3 — Kartalın Neferleriyiz (@bjkadri1903) 3 Ocak 2018