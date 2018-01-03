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Fikret Orman’ın transfer ile ilgili sözleri sosyal medyada olay oldu

Bonservis bedeli ödenmeyen transfer edilen Vida'nın imza töreninde Cenk Tosun'a yapılan teklifi açıklayan Fikret Orman'ın sözleri, sosyal medyada gündeme oturdu.
16:593 Ocak 2018
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Fikret Orman’ın transfer ile ilgili sözleri sosyal medyada olay oldu

Beşiktaş, Dinamo Kiev’den Hırvatistan Milli Takımı’nın banko isimlerinden Vida’yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katarak büyük bir transfer başarısına imza attı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Vida’nın imza töreninde “Cenk Tosun’a Çin’den 35 milyon Euro teklif geldi” şeklindeki itirafı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fikret Orman, Twitter’da ‘trending topic’ oldu. Hırvatistan Milli Takımı’nın stoperi Vida’yı bedavaya alan, Cenk Tosun’u da büyük bir bonservis bedeline satacak olan Fikret Orman’ın transfer politikası, esprili paylaşımlarla anlatıldı.

Etiketler
beşiktaş Domagoj Vida fikret orman twitter
Son güncelleme: 19:18 | 03.01.2018
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