Fikret Orman’dan Cenk Tosun itirafı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni transfer Vida'nın imza töreninde Cenk Tosun'un son durumu hakkında konuştu. Fikret Orman, Cenk Tosun'a Everton dışında Çin'den de astronomik bir teklif geldiğini itiraf etti.

Adı son dönemde Everton ile anılan Cenk Tosun hakkında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan açıklama geldi. Yeni transfer Vida’nın imza töreninde konuşan Fikret Orman, Cenk Tosun’a Everton’dan teklif geldiğini doğrularken, golcü futbolcunun Çin’den de talibi olduğunu söyledi. Cenk Tosun’un Beşiktaş ailesi için önemli bir isim olduğunun altını çizen Fikret Orman, sadece parayı değil, futbolcunun geleceğini de düşündüklerini sözlerine ekledi.

Beşiktaş, Cenk Tosun`un alternatifini belirledi: Islam Slimani Cenk Tosun'un takımdan ayrılma ihtimaline karşın forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'nin golcüsü Islam Slimani için yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı. İlgili Haberi Oku

Fikret Orman, ismini vermediği Çin’den bir kulübün Cenk Tosun için 35 milyon Euro teklif geldiğini itiraf ederken “Cenk Tosun’un oynama isteği ve geleceği de bizim için önemli… Bu nedenle Çin’den gelen teklifi gündeme dahi getirmedik” dedi.

Cenk Tosun`un Everton`a gitmesini en çok Gaziantepspor istiyor Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, transfer yapamayan ve faaliyetlerini durdurma kararı aldıkları kulübün transfer yapabilmesi için acil olarak ihtiyaç duyulan paranın 15 milyon TL olduğunu söyledi. Durmaz, transfer yapabilmek için ise son umutlarının Cenk Tosun'un Avrupa'ya transferinin gerçekleşmesi olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

EVERTON’I DA DOĞRULADI

İngilitere Premier Lig ekiplerinden Everton’dan da Cenk Tosun için teklif geldiğini doğrulayan Fikret Orman, şunları söyledi:

“Biz ciddi bir kulübüz… Bunlar kulüpler arasında görüşülür. Ben yurt dışında olduğum için Everton ile görüşmeler Ahmet Nur Çebi tarafından görüşmeler yapıldı. Hayırlısı ise olur değilse olmaz. Şu anda devre arası… Bizim Cenk Tosun’u mutlaka satmak gibi bir niyetimiz yok. Kendi stratejimize göre hareket ediyoruz. Tabi ki Cenk Tosun’un ne istediği de önemli. Şu anda sonuca ulaşmış bir şey yok.”