Erman Kunter: ‘Bir şey varsa Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir’

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, tribünler tarafından istifa çağrılmasının sorulması üzerine, “Bir şey varsa Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir” dedi.

Galatasaray Odeabank, E Grubu mücadelesinde evinde karşı karşıya geldiği Darüşşafaka'ya 84-65'lik skorla mağlup oldu. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, “Sürekli aynı senaryoyu yaşıyoruz. Maçı kazanmak adına savaşmıyoruz. Takım ruhundan uzaklaşıyoruz. Çok kötü başlamadık ama bunu devam edemedik. Çok ucu ucuna kaybettiğimiz için takım sarsılıyor. Avrupa kupası maçlarının devamını göreceğiz” şeklinde konuştu.

‘Takımı destekliyorsanız, sonuna kadar desteklersiniz’

Tribünden gelen istifa tezahüratlarının hatırlatılması üzerine Kunter, “4 sayı mağlup iken başlıyor. Ondan sonra da artarak gidiyor. Bu takımı kötü etkiliyor. Bu oyunda takımı destekliyorsanız, sonuna kadar desteklersiniz. Bizde çok farklı oluyor. Bazen öndeyiz; bana, ‘Hakeme niye itiraz etmiyorsunuz’ diyorlar. Bunun sonu yok. Bizi bırakın; oyuncular en azından verdikleri emeklerin karşılığını almak istiyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Bazı sorunlarımız var. Onları da çözmeye çalışıyoruz. Biz ilk defa böyle farklı skorla maç kaybettik. Kötü bir takım değiliz. Bazen bu tip mağlubiyetlerin faydası olur. Çok büyük destek görmüyoruz. Bir şey varsa Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir. Üzüldüğüm taraf oyuncuların emekleri var. Emeğe saygı göstermek çok önemli” diye cevap verdi. 7Days EuroCup | Galatasaray Odeabank 65-84 Darüşşafaka 7Days EuroCup'ta ülkemizi temsil eden iki ekip Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka bir araya geldi. Daçka, deplasmanda 84-65 galip gelirken Galatasaray taraftarı Erman Kunter ve Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal'ı istifaya davet etti. Maçtan kısa bir süre sonra Can Topsakal'ın basketbolla ilgili görevlerinden istifa ettiği açıklandı. İlgili Haberi Oku