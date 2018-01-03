Domagoj Vida, Beşiktaş kampına katıldı

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, imza töreninin ardından siyah-beyazlıların Antalya kampına katıldı.

Beşiktaş’ın yeni transferi Domagoj Vida, siyah-beyazlıların Antalya kampına katıldı. Öğlen saatlerinde Beşiktaş ile 4.5 yıllık sözleşma imzalayan tecrübeli stoper, menajeri ile birlikte takımının Belek’teki kampına dahil oldu. Beşiktaş’ın saat 18.00’de Antalya’daki ilk antrenmanına Vida’nın da katılması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kafile, bugün devre arası kampı için Antalya’ya gelmiş ve burada taraftarlar tarafından coşku ile karşılanmıştı. Beşiktaş Domagoj Vida ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, 28 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida ile resmi sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. İlgili Haberi Oku