Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih’te Manuel Neuer’den sonra Sven Ulreich de sakatlandı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olan Alman devi Bayern Münih, uzun süredir sakatlığı devam eden Manuel Neuer'in ardından ikinci kaleci Sven Ulreich'in sakatlığı ile sarsıldı.

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