Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak

Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Asena Atalay, yaşadıklarını kaleme almaya hazırlanıyor.

Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Caner Erkin’le olaylı bir boşanma süreci geçiren Asena Atalay, yaşadıklarını yazacak. 28 yaşındaki ünlü, tüm bu olayların perde arkasını kitabında anlatacak. Bugünlerde sunuculuk yapan Asena Atalay, kitabında hayatına dokunmuş ve yer edinmiş kişilere de yer verecek.

Oğulları Çınar’ın velayeti için çekişmeli bir dava süreci yaşayan Asena Atalay ile Caner Erkin, evliliklerinde de çalkantılı günler yaşamıştı.

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BOŞANMA DAVASINDA HAKİM İSYAN ETMİŞTİ

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'dan olan oğlu Çınar'ın velayetini almak için açtığı davanın duruşmasında sık sık sesler yükseldi. Asena Atalay gözyaşlarını tutamazken, hakim “Çınar'ı Allah iki taraftan da kurtarsın, benim anladığım budur” demişti.

Mahkemede ilk olarak çiftin ortak çocuğu Çınar'ın, boş zamanlarında gittiği özel bir aile kulübü eğitmeninin tanık ifadesi alınmıştı. Tanık Kübra Güleryüz, çalıştığı sürece ilişkin bilgiler vererek, “Çınar okula gitmediği günler ve boş zamanlarda bakıcısı Leyla Hanım tarafından çalıştığım kuruma getirilirdi. Caner Bey haftanın 2-3 günü gelir Çınar ile oyunlar oynardı. Asena Hanım ise çalıştığı süreçte yalnızca 3 kere geldi. Bir keresinde Asena Hanımın, Çınar'ın bakıcısını arayarak,” Leyla, bugün Çınar sende kalsın ama kimseye söyleme” dediğini telefondan duydum” demişti.

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DURUŞMADA SIK SIK SESLER YÜKSELMİŞTİ

Sinema işletmecisi olduğunu söyleyen Caner Erkin'in ablası Pınar Demirtaş, yeğeninin iyi bir aile ortamında büyümesini istediğini belirterek verdiği tanık ifadesinde, “Caner boşanırken, eski yaşantısına devam etmemesi koşulunda Çınar'ın velayetini Asena'ya vermişti. Evliliklerinin bitme nedeni ihanetti. Çınar, tatilde yanımıza geldiğinde benim çocuklarımla oynadığımı gördüğünde dahi şaşırıyordu” şeklinde konuşmuştu.

HAKİM DURUŞMAYI TERK ETMİŞTİ

Çınar'ın bakıcısı Leyla İsmailova'nın tanık ifadesi ise salonu germişti. İsmailova, çocukla ilgilendiğini, bunun karşılığında aylık bin Dolar maaş aldığını, çocukla geçirdiği zamanlardaki diğer masrafların ise Caner Erkin tarafından ödendiğini söylemişti. Boşanma sürecinden sonra Çınar'a bakmaya devam ettiğini, Atalay'ın isteği üzerine zaman zaman Çınar'ı kendi evine götürdüğünü kaydeden İsmailova, velayet davasının açılmasından sonra Caner Erkin'in kendisi için tanıklık yapmasını talep ettiğini ifade etmişti.

İsmailova'nın iki taraf arasında kalmamak için işi bıraktığını dile getirmesinin ardından, Atalay'ın avukatı “Caner Erkin size yüklü miktarda bir ödeme yaptı. Bunun nedeni nedir?” diye sormuştu. Erkin'in avukatları soruya itiraz etmişti. Sözlü atışmalar tekrar başlayınca hakim salonu terk etmişti.

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ASENA ATALAY GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Tarafların sakinleşmesinin ardından hakim yeniden salona girmişti. Aralarında Asena Atalay'ın annesi Vildan Atalay'ın da aralarında bulunduğu birkaç tanığın daha dinlendiği sırada, davalı Atalay, oğlunun psikolojik durumuyla ilgili ifadeler sırasında gözyaşlarını tutamamıştı.

Atalay'ın arkadaşı, dağılan Hepsi 1 grubunun solistlerinden Cemre Kemer, gözleme dayalı bilgilerini aktarmıştı. Tanık Kemer, “Çınar'ın veli toplantısı vardı. Asena'ya eşlik ettim. Hocaları Çınar'ın başarılı bir öğrenci olduğunu söylediler. Rehber öğretmen, Çınar'ın “Babam beni gelip görmüyor, beni artık eskisi gibi sevmiyor' dediğini söyledi” demişti. Bunun üzerine Atalay yine gözyaşlarına boğulmuştu. Tanık Kemer, direk dansı konusuna da değinerek, “Asena'nın direk dansı yaptığı bayağı gündem olmuştu. O zaman evliydiler. Hatta Caner bile direk dansını denemişti. O kursa da Caner ile birlikte gittiklerini biliyorum” şeklinde konuşmuştu.

(Akşam)