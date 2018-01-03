Adana Demirspor’da Aydın Yılmaz ve Kubilay Sönmez kampa katıldı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı Aydın Yılmaz ve Kubilay Sönmez kampa katıldı

Mavi-lacivertli kulüp, transfer sezonun açılmasıyla birlikte iki oyuncuyla sözleşme imzalayacak. Daha önce Galatasaray formasını terleten Aydın Yılmaz son olarak Kasımpaşa’da görev almıştı. Orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez ise sezonun ilk yarısında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin formasını giydi.

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Adana Demirspor'da devre arası kampı bir günlük izinin ardından devam ediyor. Teknik Direktör Timuçin Bayazit, yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından topla koordinasyon ve pas çalışması yapıldı.

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