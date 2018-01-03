Abdurrahim Albayrak neden yönetime girmediğini açıkladı

Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak, seçimlerde aday olan başkanlardan listelerine girmesi yönünde teklif almadığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, seçim öncesi yönetim listelerinde yer almamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Karşıyaka`da kamp krizi! TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şirketleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca yönetimin istifa ederek 20 Ocak'a olağanüstü kongre kararı aldığı Karşıyaka'da futbolcular bugün başlaması gereken Antalya kampına gitmedi. İlgili Haberi Oku

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, “Saygıdeğer Galatasaraylılar; yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da” ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Kulübü, 20 Ocak’ta olağanüstü kongre gerçekleştirecek. Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek, seçimde başkanlık için yarışacaklar.