Abdurrahim Albayrak neden yönetime girmediğini açıkladı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, seçim öncesi yönetim listelerinde yer almamasıyla ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, “Saygıdeğer Galatasaraylılar; yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü, 20 Ocak’ta olağanüstü kongre gerçekleştirecek. Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek, seçimde başkanlık için yarışacaklar.
Saygıdeğer Galatasaraylılar; yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da.
— Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) 3 Ocak 2018