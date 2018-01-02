Yalçın Ayhan ile Yeni Malatyaspor’un yolları ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'da Yalçın Ayhan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, süresiz kadro dışı cezası verilen savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile yollarını ayırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un savunma oyuncusu Yalçın Ayhan, disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek Beşiktaş maçı sonrası toplanan yönetim kurulu ve teknik heyet tarafından gelen rapor doğrultusunda kadro dışı bırakmıştı.

Malatya’da bir restoranda Yalçın Ayhan ile bir araya gelen Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Erol Bulut’la istişare yaptıklarını ve oyuncuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün Basın Sözcüsü Erdal Gündüz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2017-2018 futbol sezonu başında anlaştığımız profesyonel futbolcumuz Yalçın Ayhan ile Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.”

Evkur Yeni Malatyaspor'un başarısındaki sır ekibinde gizli Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Evkur Yeni Malatyaspor'da görev yapan Sportif Direktör Ali Ravcı, İzleme Komitesi Sorumlusu Hakan Çalışkan ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın sarı-kırmızılı takımın 4 sezonda 2. Lig'den Süper Lig'e yükseliş başarısında önemli pay sahibi oldular. İlgili Haberi Oku