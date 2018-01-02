Terim’den Kaan resti: ‘Ya şimdi verin, ya bedava alırız’

Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kaan’a 5 milyon Euro fiyat biçen Alman kulübüne, “Ya şimdi uygun bir ücret karşılığında verirsiniz ya da sezon sonunda bedava alırız” diyerek gözdağı verdi.

Ara transferde savunmaya mutlaka bir takviye yapmak isteyen ve rotayı Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan Ayhan'a çeviren Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübü Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya

2. ligde liderlik koltuğunda oturan ve 1. lige çıkma mücadelesinde Kaan'ı her maçta savunmanın göbeğinde kullanan Düsseldorf, genç oyuncu için kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 23 yaşındaki futbolcu için yapılan bu talebe tepki gösteren Galatasaray ise rest çekti.

Oyuncudan yana sorun yok

Geçtiğimiz günlerde Terim'in aracılığıyla Kaan'la prensipte el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, Düsseldorf'a haber göndererek, “Ya şimdi uygun bir ücret karşılığında oyuncuyu verirsiniz ya da sezon sonunda bedava alırız. Tercih sizin” ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 23 yaşındaki oyuncu ile şimdiden anlaşıp imzaları atmak isteyen Galatasaray Kulübü Kaan Ayhan’ın menajerliğini yapan babası Erol Ayhan ile transfer görüşmelerine başladı.

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