Taraftar desteği Gaziantepspor’a yetmedi

TFF 1. Lig'de Passolig satışlarındaki artış öne çıkarken, ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan takımların ortalamasını yükseltmesi dikkatlerden kaçmadı. Kapandığını açıklayan Gaziantepspor, sattığı 34 bin 398 Passolig kartla 5. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig’de birçok takım ekonomik anlamda sıkıntı yaşarken, özellikle Gaziantepspor, Eskişehirspor ve Samsunspor büyük zorluk yaşayan kulüpler olarak öne çıktı. Hatta Gaziantepspor ilk yarının bitimiyle birlikte kulübü kapatma kararı alındığını açıkladı. Samsunspor ise 3-10 Ocak tarihleri arasında 4 milyon TL ödeme yapamadığı takdirde 14 futbolcusu serbest kalacak. Kulüplerde yaşanan bu gelişmeler, taraftarları da harekete geçirdi. Kulüplerine maddi olarak katkıda bulunmak isteyen taraftarlar, maçlara yoğun ilgi gösterdi. Ekonomik anlamda zor günler geçiren Eskişehirspor, Samsunspor ve kulübü kapattığını açıklayan Gaziantepspor, ilk yarıda Passolig kart satışında ilk 5 içinde yer aldı.

Eskişehirspor 65 bin 922 kartla 1. sırada yer alırken, 54 bin 365 kart satan Adana Demirspor 2., 46 bin 428 kart satan Samsunspor 3., 35 bin 85 kart satan Adanaspor 4. ve 34 bin 398 kart sayısında Gaziantepspor 5. sırada yer aldı.