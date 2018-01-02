Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Son dakika… Beşiktaş’ın yeni transferi Domagoj Vida, İstanbul’da

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi!
17:052 Ocak 2018
0
Son dakika… Beşiktaş’ın yeni transferi Domagoj Vida, İstanbul’da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın yeni transferi Domagoj Vida, İstanbul’a geldi.

28 yaşındaki Hırvat stoper Vida, yarın sağlık kontrolünün ardından 11:30’da kendisini 4,5 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

Hırvat stoper, resmi imzaların atılmasının ardından da akşam saatlerinde takımın Antalya'daki kampına katılacak.

Eşi Ivane Gugic’le birlikte İstanbul’daki yeni evlerine yerleşecek olan başarılı oyuncu, yarın sabah saatlerinde ise soluğu Vodafone Park’ta alacak.

ÖZEL TÖREN YAPILACAK

Domagoj Vida, basın mensupları önünde yapılacak özel törenle kendisini resmen Beşiktaşlı yapacak kontratın altına imzasını atacak.

Yıldız isim, kendisi için düzenlenecek özel törenin ardından soluğu Beşiktaş TV’de alacak.

Vida, transfer süreci ve Beşiktaşlı formayla olan ilk duygularını kulüp televizyonuna anlatacak.

02 Ocak 2018 Fikret Orman açıkladı! `Basketbolda da passolig`e geçeceğiz` Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Ocak sayısına özel bir röportaj verdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Domagoj Vida
Son güncelleme: 17:59 | 02.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER