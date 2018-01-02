Samsunspor’da kritik günler

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, 3 Ocak mesai saati bitimine kadar 5 futbolcuya alacaklarının ödenmesi gerektiğini, ödenmemesi halinde bu oyuncuların serbest kalacağını, bugün mesai saatine kadar SGK yapılandırması taksitinin ödenmemesi durumunda ise yapılandırmanın bozulacağını söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan yönetim, alınan kötü sonuçların ardından olağanüstü seçimli kongre kararı almış, daha sonra da istifa etmişti. Yapılan 2 kongrede de başkan adayı çıkmayınca, takımı divan kurulu yönetmeye başlamıştı. Futbolcular, toplu olarak yaptıkları basın açıklamasında ise sezon başından beri kendilerine hiçbir ödeme yapılmadığını dile getirmişlerdi. Sportif Direktör Coşkun Zeren, sıkıntılı günler geçiren Samsunspor'un son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

“5 futbolcunun parası ödenmezse yarın serbest kalacak”

3 Ocak mesai bitimine kadar 5 futbolcunun alacaklarının ödenmesi gerektiğinin altını çizen Coşkun Zeren, “Bugün SSK yapılandırması için ödemenin son günü. Ödemezsek yapılandırma bozulacak. Bunun için Divan Kurulu ve arkadaşlar çalışıyorlar. Ödenecektir diye ümit ediyoruz. Valimiz Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz da konunun üzerinde duruyor. Yarın mesai saati bitimine kadar ödeme yapılmazsa otomatik olarak serbest kalacak futbolcular var. Hasan Hatipoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Erkam Reşmen, Ufuk Budak ve Halil İbrahim Pekşen’e ödeme yapılmazsa serbest kalacaklar. Futbolcu alacaklarını öteleme şansımız da yok. TFF'ye itiraz sonrasında 1 ay süre içerisinde futbolcu alacakları ödenmezse otomatik olarak serbest kalıyorlar. Bu kural sadece Samsunspor'a özel değil, UEFA kriterleri gereği bütün kulüpler bu kurala tabi tutuluyor. Futbolcular serbest kalınca puan cezası gelmesi söz konusu değil. Transfer tahtamız da kapalı” dedi.

“Samsunspor Gaziantepspor ya da Orduspor gibi değil”

Zeren, takımın bugün tesislerde toplanacağını belirterek, “Akşam saatlerinde hocamız Engin İpekoğlu yönetiminde antrenmana çıkacaklar. Samsunspor bugüne kadar birçok sorunu aştı. Aşılmayacak bir sıkıntı yok. Zaman darlığı bizi sıkıntıya sokuyor. Kısa sürede mali sorunları çözmemiz gerekiyor. Denizleri ve okyanusları geçtik şimdi gölde boğulmanın anlamı yok. Bizim durumumuz Gaziantepspor ve Orduspor gibi değil. Ödememiz gereken paraları bir an önce ödememiz gerekiyor. Bu sorunları çözmek kaydıyla Orduspor ya da Mersin İdmanyurdu gibi olacağımızı sanmıyorum. Samsunspor camiası çok büyük bir camia, bu sorunların çözüleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Samsunspor, devre arası kampının ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde kulüp tesislerinde gerçekleştirecek.