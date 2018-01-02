Şampiyonlar Ligi finalinden İsviçre Ligi’ne: Enzo Zidane

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın, oğlu Enzo Zidane'ı geçtiğimiz yaz Şampiyonlar Ligi finalinin maç kadrosunda yer alması büyük tartışma yaratmıştı. 'Baba torpili' olarak adlandırılan olay sonrası Enzo Zidane'ın Real Madrid kariyeri sona ermişti. Alaves'te de bekleneni veremeyen Enzo Zidane'ın yeni durağı belli oldu.

SKOR DIŞ HABER – Dünyaca ünlü futbolcuların oğullarından da beklenti her zaman fazla olur. Fransa futbolunun unutulmaz isimlerinden Zinedine Zidane’ın oğlu da bu beklentileri üzerinde barındıran isimlerinden biriydi. Ancak babasının hızla tırmandığı başarı basamaklarını oğlu Enzo Zidane’ı benzer bir kariyer beklemeyecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl, ‘Baba torpili’ olarak adlandırılan, Şampiyonlar Ligi finali kadrosuna yer alan Enzo Zidane’ın önce Real Madrid kariyeri, sonra da La Liga kariyeri sona erdi.

Zinedine Zidane`dan oğlu Enzo`ya Şampiyonlar Ligi finali torpili! Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, sezon boyunca fazla şans tanımadığı oğlu Enzo'yu Şampiyonlar Ligi final maçı kadrosuna aldı. İlgili Haberi Oku

Oldukça kötü bir yaz geçiren Enzo Zidane, babasının teknik direktör olduğu Real Madrid’den sezon başında Alaves’e gönderildi. Bu transfer için bonservis bedeli ödemeyen Alaves, baba Zidane’ın adına güvenerek kadrosuna kattığı Enzo’dan beklediği verimi alamadı. Enzo Zidane, 2’si La Liga, 2’si Kral Kupası olmak üzere 4 maçta 155 dakika oynayabildi. Ne asist ne de gol istatistiği yapabilen Enzo Zidane’ın, yarım sezon sonra takımdan gönderilmesine karar verildi. Kendisine kulüp aramaya başlayan Enzo Zidane’ın yolu İsviçre’ye düştü.

Zidane oğlu Enzo`yu gönderdi! Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, Real Madrid'den Deportivo Alaves'e transfer oldu. 22 yaşındaki oyuncu 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

Yine bonservis bedeli ödenmeden Lausanne-Sport’a imza atan Enzo Zidane, artık şansını İsviçre Süper Ligi’nde deneyecek. Enzo Zidane, ilk 2 sıranın oldukça gerisinde kalan ve ligde 5. sırada yer alan Lausanne-Sport’u en azından UEFA Avrupa Ligi’ne taşımak için mücadele edecek. Babasının aksine her transferini hedef olarak daha küçük takımlara yapan Enzo Zidane, kariyer basamaklarını tırmanmak için çabalayacak.