Şampiyonlar Ligi finalinden İsviçre Ligi’ne: Enzo Zidane
SKOR DIŞ HABER – Dünyaca ünlü futbolcuların oğullarından da beklenti her zaman fazla olur. Fransa futbolunun unutulmaz isimlerinden Zinedine Zidane’ın oğlu da bu beklentileri üzerinde barındıran isimlerinden biriydi. Ancak babasının hızla tırmandığı başarı basamaklarını oğlu Enzo Zidane’ı benzer bir kariyer beklemeyecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl, ‘Baba torpili’ olarak adlandırılan, Şampiyonlar Ligi finali kadrosuna yer alan Enzo Zidane’ın önce Real Madrid kariyeri, sonra da La Liga kariyeri sona erdi.
Oldukça kötü bir yaz geçiren Enzo Zidane, babasının teknik direktör olduğu Real Madrid’den sezon başında Alaves’e gönderildi. Bu transfer için bonservis bedeli ödemeyen Alaves, baba Zidane’ın adına güvenerek kadrosuna kattığı Enzo’dan beklediği verimi alamadı. Enzo Zidane, 2’si La Liga, 2’si Kral Kupası olmak üzere 4 maçta 155 dakika oynayabildi. Ne asist ne de gol istatistiği yapabilen Enzo Zidane’ın, yarım sezon sonra takımdan gönderilmesine karar verildi. Kendisine kulüp aramaya başlayan Enzo Zidane’ın yolu İsviçre’ye düştü.
Yine bonservis bedeli ödenmeden Lausanne-Sport’a imza atan Enzo Zidane, artık şansını İsviçre Süper Ligi’nde deneyecek. Enzo Zidane, ilk 2 sıranın oldukça gerisinde kalan ve ligde 5. sırada yer alan Lausanne-Sport’u en azından UEFA Avrupa Ligi’ne taşımak için mücadele edecek. Babasının aksine her transferini hedef olarak daha küçük takımlara yapan Enzo Zidane, kariyer basamaklarını tırmanmak için çabalayacak.