Sahanın üzerinde drone uçtu, hakem maçı durdurdu!

Yeovil Town'ın Crawley Town'ı konuk ettiği İngiltere 2. Futbol Ligi karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı. Maçın 80. dakikasında sahanın üzerinde bir drone tespit edilince oyun yaklaşık 10 dakika durdu.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere 2. Futbol Ligi’nde Yeovil Town’ın Crawley Town’ı konuk ettiği karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Müsabakanın 80. dakikasında Yeovil’in evi Huish Park üzerinde uçan bir drone tespit edilince hakem maçı durdurdu. Hakem Brett Huxtable, oyunu durdururken güvenlik güçlerinin olayı incelemesini istedi. Maç 10 dakikalık aradan sonra devam ederken 90+8’de konuk ekip golü buldu ve sahadan galip ayrıldı. Müsabakanın ardından Yeovil Town Menajeri Darren Way olayın sorumlusunu “palyaço” olarak nitelerken konuk ekibin menajeri eski Galatasaraylı Harry Kewell ise “Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Ancak sanırım drone bana yaradı. Oyuncularımı bir araya toplayıp onlarla konuşma imkanı buldum. Sahaya döndüğümüzde futbol oynamaya yeniden başladık, birkaç şans bulduk ve golü attık” dedi. Ev sahibi takım müsabakanın ardından olayla ilgili bir açıklama yaparken Avon and Somerset Polisi ile olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

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