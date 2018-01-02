Nike gaf yaptı, Liverpool Coutinho’nun fiyatını artırdı: 160 milyon Euro

Nike'ın "Coutinho, Barcelona'yı ayağa kaldırmaya hazır. 2017-2018 Barcelona formalarını alıp, arkasına sihirbazın adını yazdırabilirsiniz" gafının ardından Liverpool pazarlıkta fiyatı artırdı. İddiaya göre Kırmızılar, Katalanlar'dan 160 milyon Euro talep etti.

SKOR DIŞ HABERLER / Barcelona, Philippe Coutinho’yu renklerine bağlamak için oldukça ısrarlı ancak Liverpool, Brezilyalı yıldızından kolay kolay vazgeçmeyecek gibi. Yaz transfer döneminde Katalanlar’ın 115 milyon Pound’luk teklifine olumsuz yanıt veren Kırmızılar, Barcelona’nın forma üreticisi Nike’ın imza attığı gafın ardından pazarlıkta elini güçlendirdi ve fiyat artırdı.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre söz konusu rakam 160 milyon Euro. Nike’ın kendi internet sitesinden yayınladığı ve “Coutinho, Barcelona’yı ayağa kaldırmaya hazır. 2017-2018 Barcelona formalarını alıp, arkasına sihirbazın adını yazdırabilirsiniz” ifadelerine yer verdiği açıklamayı yaklaşık bir saat sonra fark edip, internet sitesinden kaldırsa da tüm dünyada spor basını bu hatayı gözden kaçırmadı.

Klopp: ‘Vay be!’

Liverpool’un Premier League’de Burnley ile oynadığı ve deplasmanda 2-1 kazandığı maçın kadrosunda hafif sakatlığı nedeniyle yer almayan 25 yaşındaki Coutinho, bu sezon 20 maçta 12 gol atıp 8 asist yaptı. Müsabakanın ardından Nike’ın hatası Liverpool Menajeri Jürgen Klopp’a sorulurken Klopp, “Dünyada başka bir şeyi daha az umursayamazdım ancak biri beni konuyla ilgili haberdar etti ve ‘Vay be!’ dedim” ifadeleriyle alaycı bir şekilde yaklaştı.

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