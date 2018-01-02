Nainggolan’ın yılbaşı partisi olay oldu!

Roma'nın Belçikalı futbolcusu Radja Nainggolan, katıldığı bir yılbaşı partisindeki görüntüleriyle gündem oldu. Nainggolan, 'Arkadaşlarımla birlikte olup yılbaşını kutlamayı seviyorum' dedi.

Roma’nın yaramaz çocuğu Radja Nainggolan, yılbaşı partisinde olay oldu! Roma’da katıldığı bir yılbaşı partisinde Instagram’dan videolar paylaşan Nainggolan, izleyenleri şoke etti.

Belçikalı oyuncu, paylaştığı videolarda sigara ve içki içerken görüntülendi. Arkadaşlarıyla içki içerken videolarını paylaşan Nainggolan’ın görüntüleri ise Roma taraftarlarını ikiye böldü.

Bir bölüm Roma taraftarı yılbaşı günü futbolcunun yaptıklarının normal olduğunu düşünürken diğer bir kısım ise sonraki gün antrenman olduğunu ve bir futbolcunun bu tarz hareketlerden uzak durması gerektiğini savundu ve Nainggolan’ı eleştirdi.

Sigara içmek için balkonlu oda tutan Nainggolan`a Milli Takım şoku! Roma'nın Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'ı sigara alışkanlığı yaktı... İlgili Haberi Oku

”BİRAZ İLERİ GİTTİM”

Radja Nainggolan ise gelen eleştirilerin ardından bir açıklama yaptı. Belçikalı futbolcu, ”Arkadaşlarımla birlikte olup yılbaşını kutlamayı seviyorum. Ancak dün gece biraz abarttım. Kimseye karşı olumsuz bir etkide bulunmak istemezdim. Bu yüzden davranışlarım nedeniyle özür diliyorum. Her zaman Roma!” paylaşımında bulundu.