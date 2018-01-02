Korkunç olay! Futbolcu, kırmızı kart gösteren hakemi öldürdü!

Meksika'da bir hakem kırmızı kart gösterdiği futbolcu tarafından saha içinde öldürüldü!

SKOR DIŞ HABERLER / Meksika’da kırmızı kart gösterdiği futbolcu tarafından saldırıya uğrayan hakem Jose Valdemar Hernandez Capetillo, 1 hafta komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Bir amatör karşılaşma sırasında gerçekleşen korkunç olay tüm futbol dünyasını şoke etti.

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Guadalajara takımının oyuncusu tarafından saldırıya uğrayan Capetillo, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

Meksika Hakemler Birliği Başkanı Valentin Ramirez, part time hakemlik yapan Capetillo’nun beyin travması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sadece ilk adı açıklanan Milton isimli futbolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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