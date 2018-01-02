Evkur Yeni Malatyaspor’un başarısındaki sır ekibinde gizli

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Evkur Yeni Malatyaspor’da görev yapan Sportif Direktör Ali Ravcı, İzleme Komitesi Sorumlusu Hakan Çalışkan ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın sarı-kırmızılı takımın 4 sezonda 2. Lig'den Süper Lig’e yükseliş başarısında önemli pay sahibi oldular.

Evkur Yeni Malatyaspor'un idari ve sportif kademesinde görev yapan Sportif Direktör Ali Ravcı, İzleme Komitesi Sorumlusu Hakan Çalışkan ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın sarı-kırmızılı takımın 4 sezonda 2. Lig’den Süper Lig'e yükseliş başarısında önemli pay sahibi oldular.

Malatyalı olan 3 isim, kulübün son yıllarda yaşadığı şampiyonluklara perde arakasından yaptıkları katkılarla dikkatleri çekiyor.Malatya futbolunda yetiştikten sonra Türkiye'nin önemli kulüplerinde futbol oynayan ve 4 yıldır Evkur Yeni Malatyaspor'da sportif direktörlük görevini yürüten Ali Ravcı, 4 sezonda 2 şampiyonluk yaşadı. Real Madrid 2018`in ilk imzasını attırıyor: Rafa Mir Transfer politikasını yıldız isimlerden genç futbolculara çeviren Real Madrid, 2018'in ilk imzasını attırmak üzere... İspanyol devinin hedefinde Valencia'nın genç hücum oyuncusu var. İlgili Haberi Oku

Ravcı, 4 yılda 2 şampiyonluk yaşadı

Profesyonel futbolculuk yıllarında Vanspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Gaziantepspor, Siirtspor, Mersin İdmanyurdu ve Malatyaspor gibi takımlarda üst düzey bir kariyer edinen, antrenörlük yaşantısında ise çeşitli takımlarda görev yapan Ravcı, 4 yıldır görev yaptığı Evkur Yeni Malatyaspor'da 12 ayrı teknik adamla çalıştı. Ravcı'nın ilk döneminde Evkur Yeni Malatyaspor 2. Lig’de play-off’lara kalırken, ikinci yılında ise şampiyonluk yaşadı. Genç sportif direktör döneminde Evkur Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk defa 1. Lig ve Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Çalışkan, kulübe birçok genç yetenek kazandırdı

İzleme Komitesi Sorumlusu Hakan Çalışkan ise 10 yılı aşkın süredir görev yaptığı Evkur Yeni Malatyaspor da 3 şampiyonluk gördü. Çeşitli profesyonel kulüplerde forma giydikten sonra Malatyaspor, Malatya Belediyespor ve Evkur Yeni Malatyaspor'da antrenörlüğün yanı sıra, değişik kademelerde görev alan Hakan Çalışkan, teknik heyet geçiş dönemlerinde de takımın başında birçok kez teknik sorumlu olarak yer aldı. Çalışkan'ın son dönemlerde izleyerek kulübe kazandırdığı birçok futbolcu şu an sarı-kırmızılı takımda forma giyiyor.

Günaydın, 22 teknik adamla çalıştı

Evkur Yeni Malatyaspor'da 10 yıldır kulüp idari menajeri ve kulüp müdürlüğü görevlerini yürüten Selçuk Günaydın da alınan başarılarda önemli paya sahip. Malatya futbolunun en çalkantılı dönemlerinde kulüpte görev alan Günaydın, 5 ayrı başkan ve 22 teknik heyetle çalıştı. Günaydın, Evkur Yeni Malatyaspor ile 3 kez play-off heyecanı yaşarken, 2 kez de şampiyonluk sevinci tattı. Günaydın'ın görev yaptığı dönem içerisinde Evkur Yeni Malatyaspor Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her dönem verilen yeterlilik lisanlarının tamamını almaya hak kazandı.