Cenk Tosun’un ardından Everton’dan ikinci bomba! Arda Turan…

Beşiktaş'ın yıldızlaşan ismi Cenk Tosun'u kadrosuna katması an meselesi olan Everton, bir başka Türk oyuncuyla da ilgileniyor: Arda Turan!

Barcelona’daki geleceği iyice yılan hikayesine dönen Arda Turan için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı…

Bu sezon Barcelona ile hiçbir resmi maçta süre almayan Arda Turan ara transfer döneminde takımdan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde menajeri Ahmet Bulut’la Londra’da görüntülenen milli futbolcu için birçok takımın adı geçse de henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

TÜRKİYE’YE DÖNMEZSE İNGİLTERE!

Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesinden Gabriel Sans’ın haberine göre Arda Turan’ın Everton’a gitmesi söz konusu.

Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesi ise bugün flaş bir iddiayı manşetlerine taşıdı. Gabriel Sans’ın haberine göre Türkiye’ye dönmek için büyük çaba sarf eden Arda’nın eğer bu gerçekleşmezse önünde iki seçenek olduğunu duyurdu.

Cenk Tosun`un Everton`a gitmesini en çok Gaziantepspor istiyor Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, transfer yapamayan ve faaliyetlerini durdurma kararı aldıkları kulübün transfer yapabilmesi için acil olarak ihtiyaç duyulan paranın 15 milyon TL olduğunu söyledi. Durmaz, transfer yapabilmek için ise son umutlarının Cenk Tosun'un Avrupa'ya transferinin gerçekleşmesi olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

CENK TOSUN’LA TAKIM ARKADAŞI OLACAK MI?

Ahmet Bulut’un Arsenal’i ikna edemediği belirtilirken Arda’nın bir sonraki adresinin Everton ya da Milan olabileceği kaydedildi. Ahmet Bulut’un bunun için yoğun mesai harcadığına vurgu yapılırken 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 7 milyon euroya yakın bir ücret kazanmasının sorun teşkil edebileceği belirtildi.

Barcelona ayrıca 34+7 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer edilen Arda için en az 20 milyon euroluk bir bonservis ücreti belirlemiş durumda.

Fatih Terim’in gelişiyle birlikte Galatasaray’a dönmesi imkansız hale gelen milli futbolcu için Beşiktaş’ın devrede olduğu konuşuluyordu. Fakat başkan Fikret Orman, Arda Turan’ın transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı.