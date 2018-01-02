Elazığspor ilk transferini Spor Toto Süper Lig’den yaptı

Elazığspor, Atiker Konyaspor’dan 19 yaşındaki genç stoper Kadir Kaan Özdemir’i kiralık olarak renklerine bağladı.

İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Elazığspor ilk transferini Atiker Konyaspor'dan yaptı. 4 Ocak'ta başlayacak olan Ara Transfer Dönemi öncesi çalışmalarına devam eden Elazığspor, Süper Lig Takımlarından Atiker Konyaspor'un genç stoperi Kadir Kaan Özdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve sezon başında 250 bin Euro karşılığında Atiker Konyaspor'a transfer olan 19 yaşındaki genç stoperle 1,5 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlandı. Elazığspor'un Antalya Kampı'na katılan genç oyuncu, ligin ilk devresinde Atiker Konyaspor'da 1 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına görev aldı. Karşıyaka`da gözler Yaşar Holding`de Başkan Mutlu Altuğ yönetimi ve Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'ın futbol takımının önündeki en kritik süreçte istifa ettiği uçurumun kenarındaki Karşıyaka'da, son şirketleşme kongresinde ismi kulübe talip olacağı şeklinde ön plana çıkan Nazım Torbaoğlu'nun Yaşar Holding'in tavrını beklediği öğrenildi. İlgili Haberi Oku