Cenk Tosun transferinde pürüz iddiası! Everton’dan açıklama…

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın Cenk Tosun transferinde pürüz çıktığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Beşiktaş'ın fiyat yükselttiği ve İngiliz ekibinin transferden vazgeçebileceği belirtildi. Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ta forma giyen golcü oyuncu Cenk Tosun’un Everton’a transfer olma sürecinin uzaması ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, siyah-beyazlı kulüp ile Everton yetkililerinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ve 25 milyon Pound’luk bonservis ücretinde anlaştığı, daha sonra ise Beşiktaş cephesinin istediği bonservis bedelini artırdığı belirtildi.

Beşiktaşlı yöneticilerin, İngiliz ekibinden Cenk Tosun için 27 milyon Pound istediğini bildirdi. Siyah-beyazlı yöneticilerin fikir değiştirmesinin ardından Everton cephesinin Cenk Tosun transferinden vazgeçebileceği ileri sürüldü.

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Everton’ın Cenk Tosun ile anlaştığı öğrenilirken, yıldız oyuncu şu anda tatil için eşiyle birlikte Londra’da bulunuyor.

Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde, yıldız oyuncu transferi tamamlamak için Londra’dan Liverpool’a geçecek.

EVERTON CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Manchester United ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Cenk Tosun’u transfer etmek için elimizden geleni yaptık, önümüzdeki 24 saat içinde her şey belli olur” ifadelerini kullandı.

Manchester United karşısında gol atamayan ve kaleyi bulan isabetli şut çekemeyen Everton’ın hocası, “Takımın hücum yönünü güçlendirmeliyiz. Bunu biliyoruz ve uğraşıyoruz” dedi.

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