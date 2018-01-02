Cengiz Ünder, Roma’da yılın en iyi genç futbolcusu seçildi
İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, taraftarlar tarafından belirlenen yılın en iyi genç oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da mücadele eden Cengiz Ünder, taraftarlar tarafından yılın en iyi genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Sezon başında Medipol Başakşehir’den 15 milyon euro bedelle transfer edilen Ünder, Emerson, Gerson ve Pellegrini gibi isimlerle yarıştı.
20 yaşındaki genç futbolcu oyların yüzde 85’ini toplayarak rakiplerine fark atarken Roma’da sadece 11 maça çıkan Cengiz, henüz skora katkı veremedi.
Roma'da “Yılın Genç Futbolcusu” Cengiz Ünder seçildi pic.twitter.com/BSZZwK91AU
— SKOR (@SozcuSkor) 2 Ocak 2018