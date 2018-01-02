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Bursasporlu Yusuf Erdoğan dünya evine girdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan, İstanbul'da Ürün Özdemir ile evlendi.
23:422 Ocak 2018
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Bursasporlu Yusuf Erdoğan dünya evine girdi

Bursaspor’un genç futbolcusu Yusuf Erdoğan dünya evine girdi. 25 yaşındaki oyuncu, İstanbul’da gerçekleştirilen düğün ile birlikte nişanlısı Ürün Özdemir ile hayatlarını birleştirdi.

Bursaspor Kulübü ise sosyal medya hesaplarından genç çifte mutluluklar diledi. Gecede Yusuf Erdoğan’ı Bursaspor yönetimi ve takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Sezon başında Trabzonspor’dan Bursaspor’a transfer olan Yusuf Erdoğan, o günlerde yaptığı açıklamada, “Bursaspor’a transferime benden daha fazla nişanlım sevindi. Biliyorsunuz o da Bursalı” demişti.

02 Ocak 2018 Bursaspor, Aziz Behich için takas düşünmüyor Devre arası transfer döneminin gözde isimlerinden Bursaspor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich için yeşil-beyazlı idarecilerin takas tekliflerini düşünmediği, kulübün mali açıdan zor durumda olması sebebiyle nakit para tekliflerini değerlendireceği öğrenildi. İlgili Haberi Oku

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