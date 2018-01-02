Beşiktaş’ın yeni transferi Vida bugün İstanbul’a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hırvat stoper Vida bugün saat 17.00'de İstanbul'a geliyor.

Siyah beyazlı taraftarlar merakla gelmesini beklediği yeni transfer Vida’ya bugün kavuşuyor…

Bu akşam saat 17:00’de Atatürk Havalimanı’na inecek olan Vida, yarın sağlık kontrolünün ardından kendisini 4,5 yıllığına Beşiktaş’a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak. Hırvat stoper, resmi imzaların atılmasının ardından da akşam saatlerinde takımın Antalya’daki kampına katılacak.

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28 yaşındaki stoperle 1 Ocak 2018 itibariyle 4,5 yıllık kontrat imzalayan Beşiktaş, yeni transferine bugün kavuşacak. Dubai tatilini bitirmesinin ardından soluğu ülkesi Hırvatistan'da alan tecrübeli futbolcu, bugün İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek. Eşi Ivane Gugic'le birlikte İstanbul'daki yeni evlerine yerleşecek olan başarılı oyuncu, yarın sabah saatlerinde ise soluğu Vodafone Park'ta alacak.

ÖZEL TÖREN YAPILACAK

Domagoj Vida, basın mensupları önünde yapılacak özel törenle kendisini resmen Beşiktaşlı yapacak kontratın altına imzasını atacak. Yıldız isim, kendisi için düzenlenecek özel törenin ardından soluğu Beşiktaş TV'de alacak. Vida, transfer süreci ve Beşiktaşlı formayla olan ilk duygularını kulüp televizyonuna anlatacak.