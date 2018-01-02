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Beşiktaş, Cenk Tosun’un alternatifini belirledi: Islam Slimani

Cenk Tosun'un takımdan ayrılma ihtimaline karşın forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'nin golcüsü Islam Slimani için yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.
22:412 Ocak 2018
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Beşiktaş, Cenk Tosun’un alternatifini belirledi: Islam Slimani

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun’un yerine, Leicester City’nin forveti Islam Slimani’yi transfer etmek için girişimlere başladı.

NTV Spor’un haberine göre; Cenk Tosun’un transferinin kesinleşmesi halinde İngiliz ekibine resmi teklif yapılacak.  Cezayirli futbolcuyu kiralamayı planlayan siyah beyazlılar, İngiliz takımıyla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

Yıllık ücretinin yarısı olan 2 milyon euro’yu karşılamayı planlayan Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcu için beklemeye geçti.

Leicester City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız forvet, 15 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı.

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Etiketler
beşiktaş Cenk Tosun Islam Slimani Leicester City
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