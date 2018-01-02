Beşiktaş, Cenk Tosun’un alternatifini belirledi: Islam Slimani

Cenk Tosun'un takımdan ayrılma ihtimaline karşın forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'nin golcüsü Islam Slimani için yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

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