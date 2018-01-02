Arjantinli golcü Viatri’nin yüzünde havai fişek patladı

Arjantinli 30 yaşındaki golcü Lucas Viatri, yılbaşı kutlamaları esnasında yüzünde patlayan havai fişek sonrası tanınmaz hale geldi. Viatri'nin tedavisinin birkaç ay süreceği öğrenildi.

Boca Juniors’ın eski golcüsü Lucas Viatri, çok talihsiz bir kazanın kurbanı oldu…

Şimdilerde Uruguay’da Penarol takımının formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu, Yılbaşı kutlamaları esnasında yüzünde patlayan havai fişek sonrası tanınmaz hale geldi.

Bir dönem Arjantin Milli Takımı’nın da süre alan Viatri’nin, tedavisinin birkaç ay süreceği ve bu sürede futbolcunun sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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