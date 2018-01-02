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Arjantinli golcü Viatri’nin yüzünde havai fişek patladı

Arjantinli 30 yaşındaki golcü Lucas Viatri, yılbaşı kutlamaları esnasında yüzünde patlayan havai fişek sonrası tanınmaz hale geldi. Viatri'nin tedavisinin birkaç ay süreceği öğrenildi.
14:192 Ocak 2018
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Arjantinli golcü Viatri’nin yüzünde havai fişek patladı

Boca Juniors’ın eski golcüsü Lucas Viatri, çok talihsiz bir kazanın kurbanı oldu…

Şimdilerde Uruguay’da Penarol takımının formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu, Yılbaşı kutlamaları esnasında yüzünde patlayan havai fişek sonrası tanınmaz hale geldi.

Bir dönem Arjantin Milli Takımı’nın da süre alan Viatri’nin, tedavisinin birkaç ay süreceği ve bu sürede futbolcunun sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

02 Ocak 2018 Nainggolan`ın yılbaşı partisi olay oldu! Roma'nın Belçikalı futbolcusu Radja Nainggolan, katıldığı bir yılbaşı partisindeki görüntüleriyle gündem oldu. Nainggolan, 'Arkadaşlarımla birlikte olup yılbaşını kutlamayı seviyorum' dedi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
havai fişek kaza Viatri yılbaşı
Son güncelleme: 14:23 | 02.01.2018
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