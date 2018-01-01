Sahaların yıldızı Cenk Tosun sahnede de parladı!

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun, bu kez O Ses Türkiye sahnesindeydi.

Everton’a rekor bir bonservis ücretiyle transfer olması beklenen Cenk Tosun, O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümünde bu kez başka bir yeteneği ile sahnedeydi.

Beşiktaş’ın başarılı golcüsü “Hoş Geldin” adlı şarkıyı seslendirirken jüri üyelerinin de büyük beğenisini kazandı. Seyirciler Cenk’in performansının ardından ‘Tosun Paşa’ diye ritm tutarak genç oyuncuya destek verdi.

Cenk`in yerine 4 aday! Hangisi Kartal olacak? Beşiktaş Cenk Tosun'un alternatifini arıyor. Siyah beyazlı yönetim, belirlediği adaylar arasında karar verip, yeni forvetini kadrosuna katacak. İlgili Haberi Oku

Konuk jüri olarak yarışmaya katılan Cem Yılmaz, Cenk Tosun’a ‘Şarkıyı sen mi seçtin’ sorusunu yöneltti. Soruya Tosun’dan önce Ozan Güven’in ‘Yok Şenol Güneş seçmiş’ demesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Tosun, ‘Şarkıyı Tarık abi ile seçtik’ diye yanıt verirken Cem Yılmaz Cenk Tosun’un diğer futbolculara göre daha başarılı olduğunu söyledi.

Cenk Tosun`un maaşı belli oldu! 2 ya da 3 Ocak... Beşiktaş Kulübü ile Eveton arasındaki Cenk Tosun'un transfer görüşmeleri sonlandı. İki kulüp, 25 yaşındaki golcünün transferi için el sıkıştı. Cenk Tosun'un alacağı ücret de belli oldu. İlgili Haberi Oku