Neymar, model Bruna Marquezin ile yeniden barıştı!
Brezilyalı futbolcu Neymar, bir ayrılıp bir barıştığı model sevgilisi Bruna Marquezin ile yeniden barıştığını Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.
SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’in Brezilyalı yıldızı Neymar, yeni yıla model sevgilisiyle çektirdiği bir fotoğrafını paylaşarak girdi.
Başarılı futbolcu, Instagram hesabından sevgilisi Bruna Marquezin ile çekildiği bir fotoğrafı paylaştı ve “Onu gördüğümde kollarındaydım, seni seviyorum” notunu yazdı.
İkili daha önce 3 kez ayrılırken son olarak Haziran ayında ilişkilerine nokta koyduklarını açıklamışlardı.
Son güncelleme: 23:24 | 01.01.2018