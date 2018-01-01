MAÇ SONUCU: Everton 0-2 Manchester United | İngiltere Premier Lig 22. hafta

İngiltere Premier Lig 22. hafta karşılaşmasında Everton'a konuk olan Manchester United, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve 3 maç sonra kazandı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 22. hafta mücadelesinde Everton ile karşılaşan Manchester United, zorlu deplasmandan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve liderle arasındaki puan farkını 12’ye indirdi.

İlk yarısı golsüz geçilen maçın 57. dakikasında Anthony Martial’in attığı golle 1-0 öne geçen Manchester United, 81. dakikada Jesse Lingard ile skoru 2-0 yaptı ve mücadeyi bu skorla kazanmayı bildi.

Bu hafta Crystal Palace deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönen lider Manchester City’nin 18 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği haftada kazanan United, aradaki puan farkını 12’ye indirdi.

Ligde oynadığı son 3 maçı berabere bitiren Manchester United bu galibiyetle puanını 47 yaparken Everton 27 puanda kaldı. Öte yandan Beşiktaş’tan Cenk Tosun’u transfer etmek için çaba sarfeden Everton, maç boyunca kaleye isabetli şut çekemedi.

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