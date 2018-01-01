MAÇ SONUCU: Burnley 1-2 Liverpool | Premier Lig 22. hafta
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 22. hafta karşılaşmasında Burnley ile karşılaşan Liverpool, deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 61. dakikasında Liverpool Sadio Mane’nin attığı golle 1-0 öne geçerken 87. dakikada Johann Gudmundsson skoru 1-1’e getirdi.
Liverpool, umutlarının tükendiği anda 90+4. dakikada savunma oyuncusu Ragnar Klavan’ın attığı golle yeniden 2-1 üstünlüğü yakaladı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
Liverpool bu sonuçla puanını 44 yaparken Burnley 34 puanda kaldı.
Bugün Premier Lig’de sonuçlanan diğer maçlarda ise skorlar şu şekilde:
Brighton – Bournemouth: 2-2
Leicester City – Huddersfield Town: 3-0
Stoke City – Newcastle United: 0-1