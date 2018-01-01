Kerem Tunçeri O Ses Türkiye sahnesinde parladı

Basketbol Milli Takım Menajeri ve eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri, O Ses Türkiye sahnesinde şov yaptı.

Yılbaşı Özel programında O Ses Türkiye’nin sahnesine çıkan Kerem Tunçeri ‘May Way-Ben Böyleyim’ adlı şarkıyı seslendirdi. Sahaların yıldızı Cenk Tosun sahnede de parladı! Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun, bu kez O Ses Türkiye sahnesindeydi. İlgili Haberi Oku

3 jüri üyesini de döndürmeyi başaran Tunçeri seyircilerden de büyük alkış aldı. Konuk jüri olarak yarışmaya katılan Cem Yılmaz, şarkının sonunda Tunçeri’ye takıldı. O anlarda stüdyoda adeta kahkaha tufanı esti. Şarkının bir kısmını Türkçe bir kısmını İngilizce söyleyen Kerem Tunçeri’ye Acun Ilıcalı da destek verdi.